Мозалев: «Тренировочные прокаты со зрителями — это очень непривычно»

Фигурист Андрей Мозалев назвал непривычной открытую тренировку группы Этери Тутберидзе, которая состоялась в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Подобные прокаты со зрителями — это очень непривычно. Сейчас только начало сезона, самое тяжелое — это начать», — приводит ТАСС слова Мозалев.

«Я катал произвольную программу единственный из мальчиков, мне было важно сделать первый элемент, дальше уже полегче каталось», — добавил Даниил Самсонов.

21-летний Мозалев является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. 19-летний Самсонов в прошедшем сезоне завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Москве, а также стал пятым в чемпионате страны.