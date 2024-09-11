Мозалев: «Тренировочные прокаты со зрителями — это очень непривычно»
Фигурист Андрей Мозалев назвал непривычной открытую тренировку группы Этери Тутберидзе, которая состоялась в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
«Подобные прокаты со зрителями — это очень непривычно. Сейчас только начало сезона, самое тяжелое — это начать», — приводит ТАСС слова Мозалев.
«Я катал произвольную программу единственный из мальчиков, мне было важно сделать первый элемент, дальше уже полегче каталось», — добавил Даниил Самсонов.
21-летний Мозалев является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. 19-летний Самсонов в прошедшем сезоне завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Москве, а также стал пятым в чемпионате страны.
Новости