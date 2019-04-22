Андрей Лазукин: "В жизни я член сборной России, а в СМИ – "бойфренд Туктамышевой"

Российский фигурист Андрей Лазукин подчеркнул, что ему не нравится, когда журналисты называют его бойфрендом Елизаветы Туктамышевой, сообщает "Спорт день за днем".

– Вы сказали: "Я не хочу, чтобы меня запомнили только как бойфренда Туктамышевой". Как думаете, это получается?

– Я надеюсь, да.

– Откуда вообще взялось это "бойфренд"? Это придумали СМИ или это была ваша фишка?

– Нет, его придумали не мы. Мне вообще не нравится это слово. Не знаю, откуда оно взялось. Просто начали появляться заголовки в СМИ.

– А что напрягало больше: эти бесконечные заголовки или просто такая ассоциация?

– Напрягало то, что в заголовках нет моей фамилии вообще. В жизни я – член сборной России, а в текстах – бойфренд Туктамышевой.

– Вы ведь уже долгое время вместе. Постоянные совместные сборы, тренировки, разъезды не мешают отношениям?

– Пока что все отлично. Даже на отдых вот едем вместе.