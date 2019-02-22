Андрей Лазукин - после победы на Кубке России: "Чемпионат мира? Это не ко мне"

Андрей Лазукин, который стал победителем финала Кубка России с результатом 242,17 балла, не стал распространяться о своих шансах попасть в сборную России на чемпионат мира в Сайтаме. Состав на него будет объявлен 25-26 февраля.

– Ни прокатом, ни баллами не доволен. Баллы еще нормальные, но прокат неудачный. Не провальный, но шикарным его никак не назовешь. Может, сегодня усталость присутствовала, вкатываться было тяжело. Допустил две грубые ошибки.



– На Универсиаду силы остались?



– Остались. Готовиться буду как обычно, ничего особенного в ней нет в смысле подготовки. Прокаты, прыжки. Сегодня не было резкости, которая мне присуща.



– Дмитрий Алиев сказал, что турнир был отбором на чемпионат мира. Как оцениваете

перспективы после победы?



– Никак. Это не ко мне. (Дмитрий Кузнецов)

Лазукин стал победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании

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