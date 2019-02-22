14:10 | Фигурное катание

Андрей Лазукин - после победы на Кубке России: "Чемпионат мира? Это не ко мне"

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Андрей Лазукин, который стал победителем финала Кубка России с результатом 242,17 балла, не стал распространяться о своих шансах попасть в сборную России на чемпионат мира в Сайтаме. Состав на него будет объявлен 25-26 февраля.

– Ни прокатом, ни баллами не доволен. Баллы еще нормальные, но прокат неудачный. Не провальный, но шикарным его никак не назовешь. Может, сегодня усталость присутствовала, вкатываться было тяжело. Допустил две грубые ошибки.

На Универсиаду силы остались?

– Остались. Готовиться буду как обычно, ничего особенного в ней нет в смысле подготовки. Прокаты, прыжки. Сегодня не было резкости, которая мне присуща.

– Дмитрий Алиев сказал, что турнир был отбором на чемпионат мира. Как оцениваете
перспективы после победы?

– Никак. Это не ко мне. (Дмитрий Кузнецов)

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