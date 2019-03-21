Андрей Лазукин: "Новость о включении в состав команды стала для меня шоковой – я в Сайтаму не собирался, надежды особой не было, и тут такое!"

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин рассказал, что был шокирован попаданием в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Спортсмен заменил в составе команды травмированного Максима Ковтуна.

– Новость стала для меня достаточно шоковой – я в Сайтаму не собирался, надежды особой не было, и тут такое! – приводит ТАСС слова Лазукина. – Но из формы я не выходил – все сложилось нормально. Выступил сначала на Универсиаде, потом приехал сюда – это нормально. Мы профессионалы, на всех стартах надо уметь настраиваться. Прыжки были не самые чистыми, вращения. Но для дебюта вполне, произвольная всегда чуть сложнее, это заключительный шаг и ты должен сделать максимум.

Фигурист получил за свой прокат 84,05 балла и на данный момент занимает промежуточное первое место.

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