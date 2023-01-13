Анцелиович — о деле Валиевой: «РУСАДА вынесла то решение, которого от него ждали, но не в тот срок»

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву.

«Такие высокопрофильные дела достаточно долго тянутся. Здесь получилась уникальная ситуация. Я никогда не слышала, чтобы дело было в CAS, но кто-то другой выносил решение. Чисто технически это другое решение. Сейчас ВАДА обжалует одно решение в CAS — полное оправдание. Потому что не вынесенное в срок решение приравнивается к решению, что нарушения не было вообще.

Сейчас идет речь о том, что нарушение есть, но отсутствует вина или халатность. С юридической точки зрения это другое решение. По идее, если ВАДА не согласна с этим решением, то может обжаловать его в CAS. Сейчас получается, что та апелляция в CAS немного бессмысленна, потому что того решения нет. Сейчас РУСАДА вынесла то решение, которого от него ждали, но не в тот срок», — цитирует Анцелиович Metaratings.ru.

Сегодня, 13 января, стало известно о том, что дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат в произвольной программе чемпионата России-2022.