Фигуристка Зинина — о видео про суицид: «Что было, то было. Сейчас я счастлива»

17-летняя спортсменка Анастасия Зинина, взволновавшая болельщиков признанием в пережитых попытках суицида и изнасилования, высказалась в интервью «СЭ» о том, почему не хочет возвращаться к прошлому и счастлива ли она сейчас.

— Мне кажется, важная тема, извините, что упомяну. Недавно в социальных сетях вы поделились видео, где рассказали о тех жизненных трудностях, через которые вам довелось пройти. В своем канале вы объяснили, что все проблемы уже в прошлом. Но хочется уточнить еще раз: больше нет причин беспокоиться о вашем здоровье?

— Сейчас в моей жизни все прекрасно, я безумно счастлива — занимаюсь любимым делом, у меня все хорошо в семье. Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться. Если слишком часто обращаться к прошлому, то не будешь жить настоящим. Что было, то было, — рассказала Зинина.