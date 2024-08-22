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Сегодня, 21:00

Фигуристка Зинина — о видео про суицид: «Что было, то было. Сейчас я счастлива»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

17-летняя спортсменка Анастасия Зинина, взволновавшая болельщиков признанием в пережитых попытках суицида и изнасилования, высказалась в интервью «СЭ» о том, почему не хочет возвращаться к прошлому и счастлива ли она сейчас.

— Мне кажется, важная тема, извините, что упомяну. Недавно в социальных сетях вы поделились видео, где рассказали о тех жизненных трудностях, через которые вам довелось пройти. В своем канале вы объяснили, что все проблемы уже в прошлом. Но хочется уточнить еще раз: больше нет причин беспокоиться о вашем здоровье?

— Сейчас в моей жизни все прекрасно, я безумно счастлива — занимаюсь любимым делом, у меня все хорошо в семье. Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться. Если слишком часто обращаться к прошлому, то не будешь жить настоящим. Что было, то было, — рассказала Зинина.

Анастасия Зинина. «Сейчас я счастлива». Фигуристка Зинина — о видео про суицид и возвращении

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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