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21 марта, 21:42

Волочкова — о Валиевой: «Буду аплодировать стоя ее прокату!»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Спортсменка не сумела исполнить четверной тулуп и набрала 70,09 балла за короткую программу.

«К Камиле отношусь с большим уважением! Сколько всего она прошла и выдержала, восхищаюсь ее мужеством в столь раннем возрасте. Я очень рада, что Камилочка возвращается на соревнования. Обязательно посмотрю ее прокат и буду аплодировать стоя! Хочу сказать, она все делает профессионально», — сказала Волочкова «СЭ».

Кубок Первого канала проходит с 21 по 22 марта.

Полина Решетникова

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Камила Валиева
Фигурное катание
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