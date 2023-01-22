Скопцова раскритиковала Кубок Первого канала: «Танцы вроде как не исключали из фигурного катания, не очень понимаю, почему мы это сделали»

Российская фигуристка и журналистка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в интервью «СЭ» высказалась об отсутствии танцоров в соревновательной части Кубка Первого канала. Танцоры откатали показательные программы, которые не пошли в зачет командам.

— Настя, давай сразу вопрос к тебе как танцорше — на Кубке Первого канала в этом году танцы не были включены в соревновательную программу. Какие по этому поводу мысли?

— Конечно, мне безумно обидно. Потому что я считаю, танцы — точно такая же дисциплина, как пары или одиночное катание. Это часть фигурного катания, и вроде как танцы не исключали из фигурного катания, не очень понимаю, почему мы это сделали.

Танцы переживают сложные времена, это правда. Многие пары распадаются, кто-то сходится, необычные сочетания мы видим, о которых даже никогда не думали. Но мне кажется, поддержать сам вид — не только ради спортсменов, но и ради зрителей — было важно. Напомнить людям, что танцы — такой же вид фигурного катания, и он достоин уважения, быть частью команд, соревнований. Танцорам тоже хочется нести ответственность за общий результат, а не просто откатать показательный в отсутствие света. Это выглядело, как местечковый разогрев перед чьим-то концертом. У нас достойные спортсмены, и мне непонятно, почему так произошло.

Окей, допустим, танцоры не идут в зачет. Но почему они не могут откатать при свете, короткую и произвольную программы?

— Тем более что в итоге включили четыре пары, а не две, как заявлялось изначально.

— Понимаю, если была бы одна пара. А два — это уже четное число, — резонно заметила Скопцова.

После дня коротких программ на турнире лидирует команда Алины Загитовой, которая выигрывает шесть баллов у команды Камилы Валиевой.