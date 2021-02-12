Скопцова рассказала, в какой команде хотела оказаться на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным в интервью «СЭ» рассказала о своих переживаниях перед распределением составов команд на Кубок Первого канала, который прошел на выходных в Москве.

«До последнего мы не знали регламент, гадали, будет ли жеребьевка, какие условия распределения команд, — вопросов было много. А когда я узнала, что капитанами станут Медведева и Загитова, я, наверное, все дни перед командным турниром держала кулачки, чтобы оказаться в Жениной команде», — сказала Скопцова.

Она также добавила, что не знала о системе набора команд вплоть до самой церемонии открытия соревнований. Напомним, что состав набирали капитаны команд — Евгения Медведева и Алина Загитова. Скопцова выступала в команде Медведевой — «Время вперед».

«Нам не говорили, что команды будут набирать капитаны. Чуть ли не за час до начала самой церемонии объявили систему отбора. Более того, мы вышли на жеребьевку и ждали барабана, думали будут случайным образом нас выбирать и распределять. Когда стало ясно, что выбирать будет Женя и Алина, конечно, я рассчитывала попасть в команду Медведевой. По крайней мере надеялась, что Женя возьмет нас с Кириллом», — заявила фигуристка.

Отметим, что команда «Время вперед» заняла второе место, уступив «Красной машине» Загитовой.

(Рустам Имамов)

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