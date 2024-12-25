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Сегодня, 12:30

«Один тренер предложил мне переехать к нему». Фигуристка Шаботова — о домогательствах

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская и украинская фигуристка Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» вспомнила личную историю о харрасменте в спорте. Сейчас москвичке 18 лет, и она практически завершила карьеру в 2022 году после ухода из сборной Украины.

— Я попала к одному тренеру, у которого давно хотела потренироваться. Не буду называть имени, но его многие знают, — рассказала Шаботова. — После первой тренировки он ко мне подошел и говорит: «Настя, ты только не влюбляйся в меня». А остальное, мол, хорошо. Я думаю — интересно. Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет. Спустя короткое время мне предложили пожить у тренера, аргументируя это тем, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было. Я ушла.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Анастасия Шаботова
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