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Допинг

Сегодня, 12:15

«Я была такая глупая в моменте». Фигуристка Шаботова — о своих скандальных намеках на допинг

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анастасия Шаботова.
Фото соцсети

Российская фигуристка Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала о скандале с намеками на допинг в группе Этери Тутберидзе. В 2019 году во время стрима 16-летняя на тот момент спортсменка зачитала вопрос на эту тему, который многие восприняли как утверждение. В результате начавшегося скандала Шаботова решила выступать за сборную Украины и с 2019 по 2022 год представляла на международной арене эту страну.

— Это был прямой эфир в Instagram* (Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»), — напомнила Анастасия. — На эфире было четыре человека. Я просто прочитала вопросы, которые мне задавали, а люди восприняли это как утверждения. Но в любом случае это не нужно было даже обсуждать.

— Потом последовали извинения.

— Да, я сняла плачущее видео. Что я извиняюсь перед всеми, сказала глупость.

— Тебя заставили?

— Да нет, никого не заставляли, но меня попросили. Я и сама хотела это сделать, была в ужасном состоянии. Дико стыдно и обидно. Меня огорчила реакция людей на слова ребенка и то, что я была такая глупая в моменте.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Этери Тутберидзе
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