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Сегодня, 15:39

Мишина после поражения на чемпионате России по прыжкам: «Не было ощущения, что это соревнования»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России и призерка Олимпийских игр Анастасия Мишина подвела итоги чемпионата России по прыжкам.

Их пара с Александром Галлямовым сенсационно вылетела в полуфинале.

— Правила турнира очень отличаются, — сказала Мишина. — Каждая ошибка дорого стоит. Туры не суммируются, поэтому исправить ситуацию не получается. Ошибки сразу видно по баллам, поэтому происходят вылеты.

— Тяжело было концентрироваться?

— Для меня не было ощущения соревнований. Было похоже на тренировочный процесс. Для нас это не было чем-то необычным.

— Не обидно, что такой маленький отрыв в полуфинале?

— Что поделать? Все равно отрыв, мы третьи сегодня. Ничего страшного.

Победителями чемпионата России по прыжкам у пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Вторую строчку заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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