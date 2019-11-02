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Анастасия Мишина: «Нервозность сказалась, и ошиблись на тех элементах, которые всегда делали хорошо»

11:39

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Они набрали 73,77 балла и стали вторыми.

— Нервозность сказалась, и ошиблись на тех элементах, которые всегда делали хорошо — на дорожках и вращении, — приводит «РИА Новости» слова Мишиной. — Завтра будет легче, мы уже привыкли к арене, к атмосфере, и психологически нам уже легче. Будет новый день — значит, все заново, все сначала.

— Это второй наш старт на взрослом уровне, все по-другому, чем на юниорском — организация, люди. А ошибки первых стартов могут быть из-за того, что где-то аккуратничали, — сказал Галлямов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191101/1560513147.html

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