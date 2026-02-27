Анастасия Игнатьева верит в возвращение Трусовой: «Саша — это ракета, у нее есть все шансы»

Хореограф-постановщик и тренер телепроекта «Ледниковый период» Анастасия Игнатьева прокомментировала «СЭ» заявление Александры Трусовой о возвращении в профессиональный спорт и оценила ее текущую форму.

«Верю, конечно, в ее возвращение! Обожаю Сашеньку. Она уже и поддержки делает, восстанавливает прыжки. Тренируется с утра до вечера у нас на льду, и на своих тренировках пашет. У нее есть все шансы, будем болеть и переживать. Как сказало наше жюри: «Ждем новых свершений и побед от Саши»! Трусова — это ракета, она ничего не боится! Умничка, восхищаюсь», — сказала Игнатьева «СЭ».

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовым призером чемпионата мира (2021). Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025-го у спортсменки и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил, а в январе Трусова объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

Первым стартом фигуристки после паузы в карьере стал чемпионат России по прыжкам, где Трусова заняла 9-е место в индивидуальном зачете и 5-е — на турнире дуэтов.

Полина Решетникова

Мелания Титаева