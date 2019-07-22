Анастасия Губанова перешла в группу Евгения Рукавицына

Как стало известно "СЭ", российская фигуристка Анастасия Губанова после ухода из ЦСКА продолжит карьеру у тренера Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе было объявлено, что Губанова, по словам её бывшего тренера Елены Буяновой, "отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам".

16-летняя Губанова начинала свою карьеру в Петербурге и до марта 2018 года тренировалась у Ангелины Туренко. На последнем чемпионате России она заняла 9-е место с результатом 203,76 балла, а по лучшему результату в сезоне имела право на участие в серии "Гран-при". Тем не менее, в итоговый список из 10 российских участниц она не попала.

Источник "СЭ", знакомый с ситуацией, рассказал, что помимо Губановой в группе Рукавицына теперь будет заниматься и 16-летняя Елизавета Нугуманова, призер этапов юниорского "Гран-при" и еще одна участница последнего чемпионата России.

Сам Рукавицын в ответ на вопрос о Губановой и Нугумановой заявил, что "сейчас не будет это комментировать". (Дмитрий Кузнецов)