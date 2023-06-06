Амодьо — о приезде Щербаковой на мастер-класс во Францию: «Для моих спортсменов это был очень большой сюрприз»

Чемпион Европы по фигурному катанию Флоран Амодьо рассказал о реакции учеников его школы в Вожани на приезд на мастер-класс российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Я не сказал им, что приедет именно Аня, так что они пытались угадать, кто это. Это было потрясающе. Спортсмены были в восторге: «Вау, это Анна. Мы понимаем, что это большая работа». И это также было похоже на подтверждение, потому что все, что она говорила, было похоже на то, что я им тоже говорил — как вам нужно работать, быть целеустремленным, мотивировать себя и работать со мной. Она подтверждала то, что я говорю каждый день. Так что да, для моих спортсменов это был очень большой сюрприз. Они тренируются изо дня в день, поэтому иногда я стараюсь устраивать им сюрпризы, и это был лучший сюрприз года», — цитирует Амодьо Sport24.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года, чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2022), а также трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).