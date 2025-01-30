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Сегодня, 16:25

Американского фигуриста российского происхождения Маркелова не было в разбившемся в США самолете

Владислав Маслов
Корреспондент
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Выступающий в парном катании американский фигурист российского происхождения Артем Маркелов опроверг информацию, согласно которой он мог находиться в числе пассажиров потерпевшего крушение в США самолета.

«Меня не было на борту. Больше пока ничего не знаю о произошедшем», — цитирует Маркелова «ВсеПроСпорт».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации СМИ, этим рейсом летели чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

20-летний Маркелов — уроженец Волгограда, он переехал в США в 2020 году и с тех представляет эту страну. В паре с Лиа Несет он стал чемпионом мира среди юниоров, чемпионом финала юниорского «Гран-при» и трехкратным чемпионом Соединенных Штатов.

Вадим Наумов и&nbsp;Евгения Шишкова. Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Лия Несет/Артем Маркелов
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