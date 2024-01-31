Американский журналист считает дисквалификацию Валиевой на четыре года слишком суровым наказанием

Американский журналист Филип Херш, который работал на 20 Олимпиадах, отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку за нарушение антидопинговых правил. Отстранение будет действовать до 25 декабря 2025 года.

«Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая, что это было первое нарушение, совершенное 15-летним подростком. Стоило лишить результатов, медалей и отстранить на более короткий срок. По правилам можно было отделаться предупреждением или трехмесячной дисквалификацией. Даже двухлетняя закончилась бы сейчас, и у Валиевой был бы шанс вернуться в соревнования», — написал Херш в своих соцсетях.

Все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года — даты, когда спортсменка сдала допинг-пробу, в которой позднее обнаружили запрещенный препарат триметазидин, — аннулированы со всеми вытекающими из этого последствиями. Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой.