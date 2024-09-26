Американский журналист: «Валиеву предали бы обструкции в США»

Американский журналист Дейв Лиз считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву предали бы обструкции в СМИ, если бы она американкой.

«Тут еще такой момент — особенность американской культуры. Если бы кейс Валиевой случился в Америке, то СМИ предали бы сумасшедшей обструкции Камилу и тренеров. Тебя не будут приглашать куда-то, награждать», — приводит слова Лиз Sports.Ru со ссылкой на подкаст «Чистый хвост».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.