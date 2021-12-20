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Американский журналист считает, что смена имиджа поможет Косторной справиться с давлением

10:36
Алена Косторная. Фото Instagram
Алена Косторная. Фото Instagram
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Американский журналист Дейв Лиз высказался о смене имиджа российской фигуристки Алены Косторной. Она перекрасила волосы в ярко-красный цвет.

«У нас новая коллега на YouTube — Алена Косторная. Она покрасила волосы в красный цвет. Я замечаю у нее тенденции Эшли Вагнер. Алена таким образом сохраняет наш интерес к ней и заставляет о себе говорить. Думаю, сейчас она на том этапе карьеры, когда еще получает удовольствие от всего этого. Может быть, этот поступок поможет ей справиться с давлением», —приводит слова Лиза The Skating Lesson.

13 декабря стало известно, что Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за перелома кисти.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SgoMJSnIFzs

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Екатерина Савостина все материалы автора
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