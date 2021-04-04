Американский журналист резко высказался о работе Тутберидзе

Американский журналист, ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз отреагировал на то, как в российской прессе освещали его высказывание о том, что российские фигуристки применяют блокаторы гормонов.

«У российских журналистов был огромный успех во время чемпионата мира, и мне кажется, что один из этих ребят решил сделать так, чтобы градус не снижался. Поэтому они придумали способ подлить масла в огонь.

История пошла с какого-то другого сайта, но они ее подобрали, начали звонить Тарасовой и прочим экспертам. Мы ни за какие деньги не могли рассчитывать на такую гласность. Люди впали в истерику.

Любой российский журналист, освещающий фигурное катание, обязан писать в определенном ключе. В Интернете пытаются тебя как-то задеть, выбирая твое слабое место. Пристанут к чему угодно: «Они американцы, они нам завидуют. Они что-то имеют против русских, они боятся русских». Забавно, что русские начинают употреблять слово «расисты». Мы одной расы, придурок. Это — ксенофобия«, — приводит слова Лиза «Чемпионат» со ссылкой на подкаст журналиста.