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Американский журналист — о Валиевой: «Она достигла своего максимума на «Гран-при России»

17:09
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Американский журналист NBC Дэвид Кейн высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в России.

За короткую программу она набрала 87,42 балла, а за произвольную 185,29 балла. По сумме выступлений она получила 272,71 балла и заняла первое место на турнире.

«Валиева достигла своего максимума на этой неделе в России. Идеальные приземления и движения. Вопрос в том, сможет ли она сохранить форму до февраля.

Камила выиграла и женские, и мужские соревнования на «Гран-при России», — написал Кейн в Twitter.

На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в декабре в Японии.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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