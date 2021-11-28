Американский журналист NBC Дэвид Кейн высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в России.

За короткую программу она набрала 87,42 балла, а за произвольную 185,29 балла. По сумме выступлений она получила 272,71 балла и заняла первое место на турнире.

«Валиева достигла своего максимума на этой неделе в России. Идеальные приземления и движения. Вопрос в том, сможет ли она сохранить форму до февраля.

Камила выиграла и женские, и мужские соревнования на «Гран-при России», — написал Кейн в Twitter.

Valieva has reached her peak this week in Russia, pitch perfect landings and flow. The question is whether she can maintain this through February. #RostelecomCup2021 — David Kane (@DKTNNS) November 27, 2021

На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в декабре в Японии.