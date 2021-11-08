Американский журналист назвал невероятным выступление Щербаковой на «Гран-при Италии»

Американский журналист Дейв Лиз высказался о победе россиянки Анны Щербаковой на этапе серии «Гран-при» в Италии.

«Всегда знал, что Щербакова не так физически одарена, как Косторная. Знал, что у нее нет таких навыков в катании. Но знаете, что у нее есть? Железная воля, дух и стремление. Она сделает все, чтобы обойти соперника.

Может, она и выглядела усталой старухой в короткой программе, но вернулась в произвольной. Когда дело доходит до выступлений, она собирается и успешно исполняет четверной прыжок. Это было невероятно.

Музыка, возможно, немного тяжелая и сложная для четырехминутной программы, но у нее очень изящные движения», — приводит слова Лиза YouTube-шоу TheSkatingLesson.

Щербакова допустила ошибку в короткой программе и занимала третье промежуточное место. В произвольной она успешно прыгнула четверной флип и по сумме двух выступлений заняла первое место на турнире.