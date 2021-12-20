Американский журналист назвал Медведеву Мадонной фигурного катания

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о российской фигуристке Евгении Медведевой.

«Медведева понимает, что такое слава. Рейтинги шоу «Ледниковый период» в России выше, чем у соревнований по фигурному катанию. В каждом новом выпуске она все больше целует своего партнера. Она знает, как делать заявления для прессы. Она знает, как плакать. Медведева — Мадонна фигурного катания.

Евгения понимает славу, публичность. Считаю, что она станет еще большей звездой. Она комментирует фигурное катание. Я уверен, что она будет плакать на камеру, как Тарасова. Она научилась этому и является настоящей артисткой. Она станет еще более популярной, чем была во время выступлений в любительском фигурном катании», — приводит слова Лиза The Skating Lesson.

В этом году Медвеедва выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным. В одном из выпусков пара поцеловалась после завершения выступления.