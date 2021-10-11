Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Американский журналист: «Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский»

Американский журналист высказался о прокатах российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy
11 октября, 10:45
Российскими фигуристками снова кто-то недоволен. Фото AFP
Российскими фигуристками снова кто-то недоволен. Фото AFP
Теги:

Известный американский журналист Филип Херш прокомментировал результаты турнира серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

«Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский. Но для этого нужно пройти трехфакторную идентификацию.

Эти фигуристки достаточно хороши — настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и исполнение только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш в Twitter.

Камила Валиева победила в соревновании среди женщин. Она установила два мировых рекорда: по сумме за две программы и по количеству баллов за произвольную программу. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Алена Косторная.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/olyphil/status/1447268279777648640

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
16
9