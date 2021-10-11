Американский журналист: «Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский»

Известный американский журналист Филип Херш прокомментировал результаты турнира серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

«Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский. Но для этого нужно пройти трехфакторную идентификацию.

Эти фигуристки достаточно хороши — настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и исполнение только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш в Twitter.

Камила Валиева победила в соревновании среди женщин. Она установила два мировых рекорда: по сумме за две программы и по количеству баллов за произвольную программу. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Алена Косторная.