Американский журналист: «Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский»
Американский журналист высказался о прокатах российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy
11 октября, 10:45
Известный американский журналист Филип Херш прокомментировал результаты турнира серии ISU Challenger Finlandia Trophy.
«Ищу в правилах ISU бонус за то, что ты русский. Но для этого нужно пройти трехфакторную идентификацию.
Эти фигуристки достаточно хороши — настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и исполнение только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш в Twitter.
Камила Валиева победила в соревновании среди женщин. Она установила два мировых рекорда: по сумме за две программы и по количеству баллов за произвольную программу. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Алена Косторная.
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