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Американский тренер из России назвал группу Тутберидзе ключевым фактором побед России в фигурном катании

09:45
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Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, высказался о роли Этери Тутберидзе в успехах сборной России по фигурному катанию.

«Тутберидзе — ключевой фактор побед России в фигурном катании. Вполне, по результатам это видно. Но важна не только лично Этери, а скорее вся ее большая команда. Которую она собрала и которой руководит. В современном фигурном катании сделать одному что-то очень сложно. Нужно иметь опытных коллег, которые помогут, будут дискутировать. Если они не всегда согласны с тобой — это даже здорово. Через дискуссии проще найти способ, как сделать спортсмена сильнее. На мой взгляд, здесь все решает конкуренция. Желание выиграть не отнять, а когда вокруг тебя такие сильные спортсмены, то у тебя мотивация во что бы то ни стало стать еще сильнее. Битва на каждой тренировке, каждом турнире, россиянки понимают, что останавливаться в развитии нельзя», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке

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Рустам Имамов все материалы автора
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