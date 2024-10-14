Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:28

Малинин — о шансах выиграть олимпийское золото: «Думаю, что я достаточно близок»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский фигурист Илья Малинин оценил свои шансы выиграть золотую медаль на ближайших Олимпийских играх.

«Я думаю, что я достаточно близок, но понимаю, что есть еще большой объем работы, который я должен сделать. Я всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину», — заявил Малинин в сюжете FujiTV.

В марте Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале с мировым рекордом в произвольной программе. Фигурист исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.

Также Малинин является победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

Фигурное катание
Илья Малинин
Читайте также
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости