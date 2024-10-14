Малинин — о шансах выиграть олимпийское золото: «Думаю, что я достаточно близок»

Американский фигурист Илья Малинин оценил свои шансы выиграть золотую медаль на ближайших Олимпийских играх.

«Я думаю, что я достаточно близок, но понимаю, что есть еще большой объем работы, который я должен сделать. Я всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину», — заявил Малинин в сюжете FujiTV.

В марте Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале с мировым рекордом в произвольной программе. Фигурист исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.

Также Малинин является победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.