Американская чемпионка мира восхитилась выступлением Валиевой на «Гран-при» в Канаде

Чемпионка мира 1982 года в женском одиночном катании американка Элайн Зайяк прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Совершенство на льду! — приводит слова Зайяк Inoprosport. — Валиева прекрасно выполнила программу. Ее несколько четверных в одной программе напоминают мне мои семь тройных, которые давались не так уж и сложно. Выполнив один, остальные прыгать было довольно легко в оставшейся части программы!

Правило Валиевой или Трусовой? Не думаю, что какие-либо правила прыжков вступят в силу в ближайшем будущем. Полагаю, что до тех пор, пока риск получения повреждений будет низким, мы продолжим видеть большое количество прыжков. Очевидно, зрителям нравится смотреть, как фигуристы и фигуристки взмывают в воздух!"

31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в канадском Ванкувере. 15-летняя россиянка установила новые мировые рекорды по оценкам за произвольную программу (180,89) и по оценкам по сумме двух программ (265,08).