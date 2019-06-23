Американка обвинила Загитову в плагиате. Ее тут же атаковали хейтеры

Американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза - хореографа олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой. Россиянка исполнила показательный номер под песню Билли Айлиш "Badguy", после чего Гомез в своем Инстаграме раскритиковала Глейхенгауза.
- Тот момент, когда мою хореографию к песне Badguy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. В следующий раз лучше наймите меня и оплатите билет до Японии, - написала американка.
Пользователи Инстаграма атаковали Гомез в комментариях:
- А вы запатентовали свою хореографию? - написала alexandrakramskaya.
- Хайп за счет Алины... А танец идиотский, зря, - такой комментарий оставил den19670205.
- Ты хайпуешь? Видео Алины собрало больше просмотров, чем твое. Смешно, правда? Ты взрослая, а она несовершеннолетняя девушка. Теперь твои сторонники напали на нее в комментариях. Успокойте их! Алина не заслужила такого отношения, - написала meowior.
- Вам должно быть стыдно, что развели грязь у себя. У вас нет никаких авторских прав. Вы обычный хореограф, - такой комментарий оставила alenyshka_lazebnych.
- Тебе лучше поблагодарить Алину и Даниила за твой самый популярный пост в Инстаграме... И у тебя нет авторских прав... И, пожалуйста, не удаляй комментарии. Или тебе не нравится правда, Джо? - написала sofya_qu.
When my bad guy choreography gets stolen & broadcasted on national television🙄😂 @daniil_gleikhengauz I appreciate & am flattered by how inspired you were by my work - but please hire me & book my flight to JAPAN next time instead of steal. This post is NOT directed towards Alina. I think she is extremely talented & beautiful. I would love to teach her my choreography & dance with her. But what her coach did was unacceptable & unprofessional. This is on the adult.
Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате