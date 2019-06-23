Американка обвинила Загитову в плагиате. Ее тут же атаковали хейтеры

Американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза - хореографа олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой. Россиянка исполнила показательный номер под песню Билли Айлиш "Badguy", после чего Гомез в своем Инстаграме раскритиковала Глейхенгауза.

- Тот момент, когда мою хореографию к песне Badguy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. В следующий раз лучше наймите меня и оплатите билет до Японии, - написала американка.

Пользователи Инстаграма атаковали Гомез в комментариях:

- А вы запатентовали свою хореографию? - написала alexandrakramskaya.

- Хайп за счет Алины... А танец идиотский, зря, - такой комментарий оставил den19670205.

- Ты хайпуешь? Видео Алины собрало больше просмотров, чем твое. Смешно, правда? Ты взрослая, а она несовершеннолетняя девушка. Теперь твои сторонники напали на нее в комментариях. Успокойте их! Алина не заслужила такого отношения, - написала meowior.

- Вам должно быть стыдно, что развели грязь у себя. У вас нет никаких авторских прав. Вы обычный хореограф, - такой комментарий оставила alenyshka_lazebnych.

- Тебе лучше поблагодарить Алину и Даниила за твой самый популярный пост в Инстаграме... И у тебя нет авторских прав... И, пожалуйста, не удаляй комментарии. Или тебе не нравится правда, Джо? - написала sofya_qu.

Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате