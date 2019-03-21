Американка Белл подозревается в умышленном нанесении травмы представительнице Кореи Юн Су

Американка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы представительнице Южной Кореи Лим Юн Су во время тренировочных прокатов перед короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме, информирует AFP.

По данным издания, представители Юн Су считают, что Белл специально нанесла травму кореянке: американка ударила коньком ее по ноге. Также сообщается, что американская фигуристка не принесла извинений после случившегося.

Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на действия Белл. В заявлении организации отмечается, что на основе видеоролика инцидента нельзя утверждать, что в поведении американки был злой умысел.

Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование этого инцидента.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире