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Американец ответил Тарасовой после своей критики в адрес Щербаковой

17:55
Анна Щербакова. Фото Reuters
Анна Щербакова. Фото Reuters

Американский музыкант и блогер Джонатан Бейер прокомментировал «СЭ» критику Татьяны Тарасовой в свой адрес после слов о хореографии фигуристки Анны Щербаковой.

Ранее Бейер заявил, что программа Щербаковой никак не связана с музыкой. Тарасова, в свою очередь, задала ему вопрос: «А у кого есть хореография? Из тех, кто сейчас есть».

«На мой взгляд, хорошая хореография соответствует музыке и вызывает у публики эмоциональный отклик. Программа «Белый ворон» Коляды прекрасно справилась с этой задачей в прошлом сезоне! На мой взгляд, я не думаю, что хорошая хореография определяется сложными переходами и загроможденными движениями. Сама же Тарасова всегда делала волшебные эмоциональные программы, хореография которой всегда следовала за музыкой. Я считаю, что она действительно понимает и разбирается в музыке!», — сказал Бейер «СЭ».

17-летняя Щербакова в этом сезоне стала второй на турнире в Будапеште и выиграла «Гран-При Франции». Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.

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Данил Алешин все материалы автора
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