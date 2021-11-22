Американец ответил Тарасовой после своей критики в адрес Щербаковой

Американский музыкант и блогер Джонатан Бейер прокомментировал «СЭ» критику Татьяны Тарасовой в свой адрес после слов о хореографии фигуристки Анны Щербаковой.

Ранее Бейер заявил, что программа Щербаковой никак не связана с музыкой. Тарасова, в свою очередь, задала ему вопрос: «А у кого есть хореография? Из тех, кто сейчас есть».

«На мой взгляд, хорошая хореография соответствует музыке и вызывает у публики эмоциональный отклик. Программа «Белый ворон» Коляды прекрасно справилась с этой задачей в прошлом сезоне! На мой взгляд, я не думаю, что хорошая хореография определяется сложными переходами и загроможденными движениями. Сама же Тарасова всегда делала волшебные эмоциональные программы, хореография которой всегда следовала за музыкой. Я считаю, что она действительно понимает и разбирается в музыке!», — сказал Бейер «СЭ».

17-летняя Щербакова в этом сезоне стала второй на турнире в Будапеште и выиграла «Гран-При Франции». Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.