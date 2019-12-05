Американка Алиса Лью, лидирующая после короткой программы в юниорском Финале «Гран-при», отметила, что ее мотивирует Александра Трусова, а повышенного внимания фигуристка не боится. Лью получила за прокат 71,19 балла — во много благодаря каскаду «тройной аксель-тройной тулуп».

Примечательно, что 14-летняя американка вместе со своим тренером воспользовались нюансом в существующих правилах. Последними у девушек запрещено исполнение сольного тройного акселя, однако в них отсутствует оговорка, запрещающая исполнять этот прыжок в каскаде.

— Сейчас я просто счастлива", — радостно ответила Лью на вопрос о впечатлениях от проката короткой программы.

— Вам было интересно потренироваться на одном льду с российскими девушками?

— Да, было волнительно. Классно кататься вместе с классными фигуристами. Однажды я мечтаю исполнить все четверные прыжки, но сейчас я больше работаю над качеством катания, возможно буду пробовать также четверной сальхов. Но скорее всего это произойдет в следующем сезоне, так как на тренировках я еще его не прыгаю.

— Александра Трусова рассказывала, что в плане освоения четверных прыжков ориентируется на Натана Чена. А вы?

— Я тоже.

— А кто из одиночниц мотивирует вас?

— Конечно, Трусова. Потому что она очень храбрая и сильная.

— Как вы готовите себя к четверным прыжкам?

— Стоит мне ощутить усталость, как я останавливаюсь. Плюс я очень много тренируюсь за пределами льда, чтобы быть сильной, иначе получу травму. Первый четверной прыжок? Мы начали с работы над четверным сальховом, но потом поняли, что тройной лутц я люблю гораздо больше и решили превратить его в четверной.

— К вам уже приковано пристальное внимание, вы даже стали гостьей известного телешоу. Насколько вам комфортно становиться популярной?

— Это классный и невероятный опыт. Я не ощущаю, что ко мне приковано очень много внимания и это даже хорошо, потому что это всегда давление. Но честно говоря, это не имеет принципиального значения.

— У вас есть мечта?

— Попасть на Олимпиаду и выступить там.

Произвольную программу на турнире девушки представят 6 декабря в 18.20 по московскому времени. Лью, согласно жребию, выступит пятой — после россиянок Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции