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Сегодня, 21:56

Алиса Лью объяснила, почему решила завершить карьеру

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира-2022 Алиса Лью рассказала, почему решила закончить карьеру в 16 лет.

«Тренировки были очень тяжелыми с психологической точки зрения. Особенно последние несколько лет, потому что большую часть времени я была одна — у меня не было поддержки семьи, друзей. Мне это не нравилось.

Помимо этого, окружающая среда фигурного катания бывает токсичной, особенно в соцсетях. Это также повлияло на мое решение.

Как я отношусь к сложному прыжковому контенту в юном возрасте? Было намного проще, когда я была младше. Тогда не слишком задумывалась. Но когда выросла, стало гораздо сложнее, в первую очередь, психологически. Я решила не форсировать. У меня была травма бедра, из-за которой я решила больше не делать четверные. Не хотела травмироваться без шансов на восстановление, понимаете? Не хотела операций», — приводит слова Лью Figureskaters Online.

Лью является двукратной чемпионкой США. Также она брала бронзу юниорского чемпионата мира.

На Олимпиаде в Пекине Алиса заняла седьмое место.

Источник: https://figureskatersonline.com/news/2022/05/12/alysa-liu-enjoys-touring-with-stars-on-ice/
Фигурное катание
Алиса Лью
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