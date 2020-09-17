«Алине тяжело, естественно, хочется ей помочь». Ягудин о работе с Загитовой

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с Алиной Загитовой на шоу «Ледниковый период».

— Уже на прошлой неделе я говорил, что она ответственно относится к этому делу. И вновь произошел скачок вперед. Думаю, вы сами это слышали — и не зря вы киваете за камерой. Небо и земля, честно. Первый выпуск всегда волнительный, даже у меня было волнение, потому что долго не было этого проекта. Естественно, тогда Алина еще была со всеми на «вы», для нее это был такой шок. А сейчас все успокоилось. Она снова пришла подготовленная по всем подводкам. И самое главное — что у нее есть достаточное спокойствие, которое дает ей возможность самовыражаться и говорить более спокойно. В следующий раз будет еще круче.

— Вчера прямо по ходу передачи изменилось поведение Алины. До перерыва она говорила по одной фразе, а в перерыве произошло резкое включение.

— Зная, что Алине тяжело, естественно, хочется помочь. Я привык брать интервью у спортсменов, в процессе ты отталкиваешься от ответов, которые ты слышишь. Сейчас надо давать Алине выговариваться, она сама по ходу пьесы видит, что происходит на льду, готовится, у нее есть вопросы. Уже не нужно встревать, помогать. В kiss&cry Алина спокойно начинает общаться. Да, такое включение. Во время перерыва мы сделали корректировки. И все пока работает. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью с Алексеем Ягудиным читайте здесь.