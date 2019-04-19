Алина Загитова: "Женщина должна быть успешной"

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира 2019-го, россиянка Алина Загитова рассказала о своем характере и главной мотивации в жизни.

– У меня бывает очень разный характер. В спорте я жесткая, можно так сказать. Где-то я добрая. Мой победный жест? Женщина должна быть успешной, прежде всего. Во всех сферах у меня есть определенные люди, на которых я равняюсь.

С самого детства мне нравилось вставать на пьедестал и получать медаль. Это самая большая мотивация для меня. Хочу испытывать эти ощущения еще и еще, – сказала Загитова.

16-летняя Загитова также является чемпионкой Европы 2018 года.

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