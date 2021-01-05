Алина Загитова записала смешное видео про свой распорядок дня
12:35
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok опубликовала забавный ролик по поводу своего распорядка дня. Видео спортсменки появилось в посвященном ей фан-аккаунте в Instagram.
Девушка опубликовала ролик, в котором встает с кровати сразу после того, как легла.
«Многие спрашивают, как я все успеваю», — подписала видео Загитова.
Напомним, в декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере и стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период».
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