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Алина Загитова записала смешное видео про свой распорядок дня

12:35
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok опубликовала забавный ролик по поводу своего распорядка дня. Видео спортсменки появилось в посвященном ей фан-аккаунте в Instagram.

Девушка опубликовала ролик, в котором встает с кровати сразу после того, как легла.

«Многие спрашивают, как я все успеваю», — подписала видео Загитова.

Напомним, в декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере и стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период».

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