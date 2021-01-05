Алина Загитова записала смешное видео про свой распорядок дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok опубликовала забавный ролик по поводу своего распорядка дня. Видео спортсменки появилось в посвященном ей фан-аккаунте в Instagram.

Девушка опубликовала ролик, в котором встает с кровати сразу после того, как легла.

«Многие спрашивают, как я все успеваю», — подписала видео Загитова.

Напомним, в декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере и стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период».