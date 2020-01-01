Алина Загитова: «Я запомню 2019 год на всю жизнь, как и олимпийский 2018-й»
Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram подвела итоги уходящего года. В декабре 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.
— 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018-й, — написала Загитова. — Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии. Наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем.
В конце года я хочу сказать спасибо в первую очередь именно вам — только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4-й золотой титул в фигурном катании.
А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня.
И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам. С новым 2020 годом!
??? 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото?на Чемпионате Мира в Японии — наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной ?, Даниилом Марковичем ?и Сергеем Викторовичем ?. В конце года я хочу сказать «СПАСИБО ?», в первую очередь, именно вам — только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4й золотой титул в фигурном катании ?. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня ?. И традиционно Поздравляю ? всех и каждого с наступающим ?? Новым? 2020?годом ? и хочу всем пожелать крепкого здоровья ??? , спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам ... С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! ???