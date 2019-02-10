Алина Загитова: "Я семь раз бросала фигурное катание"

Российская фигуристка Алина Загитова сказала, что ранее она неоднократно хотела завязать со спортом.

– Фигурное катание я бросала, наверное, семь раз, – сказала россиянка в интервью Glamour. – Что меня останавливало? Сначала родители. А потом я уже сама понимала, что мне это нравится, что мне хочется этим заниматься. Естественно, я была всего лишь ребенком и хотела, как и все дети, дурачиться, играть на площадках, сходить на каток просто с друзьями. Я поняла, насколько это для меня важно, и на седьмой раз уже все. Я занимаюсь своим любимым делом.

16-летняя Алина Загитова – олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях. Также в ее активе золотая и серебряная медали чемпионатов Европы.