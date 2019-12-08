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Алина Загитова: видео проката произвольной программы

00:24
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место в финале «Гран-при». Она упала в произвольной программе.

Спортсменка исполнила тройной лутц+тройной риттбергер, упала с двойного акселя, но затем исполнила тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер и тройной флип.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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