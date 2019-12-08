Алина Загитова: видео проката произвольной программы
00:24
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место в финале «Гран-при». Она упала в произвольной программе.
Спортсменка исполнила тройной лутц+тройной риттбергер, упала с двойного акселя, но затем исполнила тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер и тройной флип.
Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...