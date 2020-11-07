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Выступление Алины Загитовой в Москве: видеозапись эффектного проката

22:30
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер «Эсмеральда» на в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Из прыжковых элементов в программе фигуристка исполнила тройной лутц и тройной флип, оба элемента были сделаны чисто.

Эта программа поставлена под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари». Фигуристка готовила этот номер для выступления на чемпионате мира в Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а еще до этого чемпионка объявила о временном отказе от соревнований.

Постановщиком номера стал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

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