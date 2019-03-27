Алина Загитова: "В Японии я отдыхаю морально и физически"

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, что ей нравится проводить время в Японии. На днях спортсменка публиковала в Инстаграме фотографии на фоне цветущей сакуры.

– Я отдыхаю здесь морально и физически, - сказала Загитова в интервью японскому телевидению. - Поездка в Японию для меня всегда радостное событие. Я смотрела на сакуру уже не в первый раз. И каждый раз я ее по-новому открываю для себя.

В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. 16-летняя Загитова на нем выиграла золото и теперь имеет в своем активе высшие награды всех крупных международных турниров.

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