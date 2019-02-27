Алина Загитова: "В 2018 году больше всего запомнились Олимпийские игры"

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая сегодня получила награду "Серебряная лань" от Федерации спортивных журналистов как одна из лучших спортсменок прошлого года, рассказала о напряженном графике подготовки к чемпионату мира, передает телеканал "360".

Напомним, что ЧМ пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

– В 2018 году у меня были разные эмоции, но больше всего запомнились Олимпийские игры. Я потом пересматривала свое выступление, помню те ощущения, с которыми выходила на старт. Мандражировала, даже когда пересматривала.

Теперь в ближайших планах у меня чемпионат мира, мы приезжаем в Японию почти к самым стартам. С тренировки я приехала сюда, а отсюда сразу еду тоже на тренировку. Все по расписанию. В основном я целый день на катке, на какие-то мелочи не так много времени. Еще начала сейчас ходить в школу "Самбо-70". Учителя мне там очень помогают, отдельно занимаются.

Творческий номер с собакой? В любом случае такое нужно с тренерами обсудить. Состав сборной России на чемпионат мира? Это сложный вопрос, потому что я ничего не решаю, – приводит слова Загитовой телеканал "360".

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