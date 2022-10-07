Алина Загитова уклончиво ответила на вопрос о том, встречается ли она сейчас с кем-то

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, состоит ли она на данный момент в отношениях.

— Ну, это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила... Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно...

— И постучится он в твою дверь.

— Да. Возможно, есть уже (улыбается). На самом деле, я не очень люблю на эту тему.

— Я не буду тебя пытать. Но сердце твое занято сейчас?

— Возможно (улыбается), — рассказала Загитова в интверью YouTube-каналу Лейсан Утяшивой.

20-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Загитова ведет шоу «Ледниковый период» с 2019 года.

Ранее стало известно, что в 2022-м девушка будет ведущей программы вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018. На ее счету также серебро на Играх-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях.