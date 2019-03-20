Алина Загитова: "У японцев трясутся руки, когда просят автограф. Успокаиваю их"

Россиянка Алина Загитова после победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме рассказала о том, как восстановилась психологически и почему ей нравится в Японии.

– Я, наверное, очень быстро забываю как хорошие, так и плохие прокаты. Поэтому после каждого старта у меня начинается новая работа. Просто смотрим, какие элементы хуже всего получаются и работаем над ними. Состояние – спокойствие, у меня в Японии всегда такое. И это, вероятно, помогает.

В каждой стране болеют по-разному, поэтому я не скажу, что Россия чем-то отличается от Японии (В лучшую или худшую сторону – по-видимому, именно это имела в виду Алина. – Прим. “СЭ”). В Японии очень любят фигурное катание, всем сердцем. Скажу, что они смотрят, выжидают, пока ты выйдешь из номера гостиницы, и это очень приятно. И когда ты даешь автограф, у них прямо руки трясутся! Я говорю: “Спокойно, спокойно!” Здесь любят фигурное катание, и этим все сказано. (Дмитрий Кузнецов)

Отметим, что Евгения Медведева заняла четвертое место в короткой программе на ЧМ, а Софья Самодурова​ стала 9-й.

Турнир в Сайтаме продлится до 24 марта.

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