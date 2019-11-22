Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Алина Загитова: «У меня уже были такие прокаты»

13:21
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после неудачи в короткой программе на этапе «Гран-при» в Саппоро отметила, что у нее были подобные выступления и в олимпийский сезон и есть опыт преодоления таких ситуаций.

Загитова получила за прокат 66,84 балла и занимает промежуточное четвертое место. Фигуристка допустила ошибку на тройном лутце и сорвала тройной риттбергер, который был запланирован в каскаде с флипом.

— Не сказала бы, что все от волнения. Адреналина скорее не было, — цитирует «РИА Новости» Загитову. — У меня были такие (ошибочные) прокаты, и были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую просто проваливала очень сильно. В принципе у меня есть опыт (восстановления после неудачных программ).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191122/1561468802.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир