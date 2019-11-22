Алина Загитова: «У меня уже были такие прокаты»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после неудачи в короткой программе на этапе «Гран-при» в Саппоро отметила, что у нее были подобные выступления и в олимпийский сезон и есть опыт преодоления таких ситуаций.

Загитова получила за прокат 66,84 балла и занимает промежуточное четвертое место. Фигуристка допустила ошибку на тройном лутце и сорвала тройной риттбергер, который был запланирован в каскаде с флипом.

— Не сказала бы, что все от волнения. Адреналина скорее не было, — цитирует «РИА Новости» Загитову. — У меня были такие (ошибочные) прокаты, и были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую просто проваливала очень сильно. В принципе у меня есть опыт (восстановления после неудачных программ).