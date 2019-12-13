Алина Загитова: «У меня есть семья вне спорта. И есть моя семья в спорте»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая объявила о приостановлении карьеры, рассказала, чем собирается заниматься в ближайшее время.

— Я все выиграла уже. Все, что только можно. И доказала всем, — заметила Загитова в эфире Первого канала. — После Олимпиады я выиграла еще чемпионат мира. Этим все сказано.

Четверные надо учить в более молодом возрасте. У нас такой спорт, что он молодеет. Их надо было разучивать перед Олимпиадой. Но был риск получить травму и не поехать на Игры. А потом я начала взрослеть, у меня началась раскоординация. Нужно было оставить те прыжки, что были, чтобы они были чистыми. Сохранить то, что было.

У меня есть семья вне спорта. И есть моя семья в спорте. Все что мы прошли вместе... Эта фигурная, спортивная семья знает, через что мы прошли: сложности и радостные моменты. Поэтому никуда от них я уходить не собираюсь и мы продолжаем вместе работать.

Я никуда не ухожу. Я остаюсь со своими тренерами, родными, болельщиками. Буду так же ходить на тренировки, заниматься. Может, не в том же режиме, но буду приходить на тренировки.

Сейчас у меня подготовка к шоу Татьяны Навки. Я там спящая красавица. Потом экзамены в школе.

Скорее всего, буду заканчивать спортивный институт, так как все моя жизнь крутится вокруг спорта.

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