Алина Загитова споет в ледовом шоу

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что будет петь в своем ледовом шоу

«Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения», — приводит слова Загитовой Sports.

Ранее Загитова опубликовала в Telegram-канале тизер своего шоу «Хранитель времени».

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

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