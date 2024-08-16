Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:55

Алина Загитова споет в ледовом шоу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что будет петь в своем ледовом шоу

«Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения», — приводит слова Загитовой Sports.

Ранее Загитова опубликовала в Telegram-канале тизер своего шоу «Хранитель времени».

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря

Источник: Sports
Фигурное катание
Алина Загитова
1
0
Читайте также
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА проверило на допинг чемпионов Европы Бойкову и Козловского
Новости
RSS RSS
Все новости