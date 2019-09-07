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Алина Загитова: «Слухи о моем неучастии в контрольных прокатах? Ничего не знаю»

19:14

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ничего не знает о слухах, о ее неучастии в контрольных прокатах сборной России. Фигуристка чисто исполнила короткую программу на прокатах в Москве.

— Я не знаю, — резко ответила Загитова на соответствующий вопрос. — Вокал в моей короткой программе очень выделяется. Вам что-то не понравилось? Я прям кайфую от него. Редко кто берет подобное? Так поэтому ее и взяли. На этот прокат я выходила абсолютно спокойной. Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее.

Загитова представит свою произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими одиночницами (Екатерина Беспалова)

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