Алина Загитова: «Слухи о моем неучастии в контрольных прокатах? Ничего не знаю»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ничего не знает о слухах, о ее неучастии в контрольных прокатах сборной России. Фигуристка чисто исполнила короткую программу на прокатах в Москве.

— Я не знаю, — резко ответила Загитова на соответствующий вопрос. — Вокал в моей короткой программе очень выделяется. Вам что-то не понравилось? Я прям кайфую от него. Редко кто берет подобное? Так поэтому ее и взяли. На этот прокат я выходила абсолютно спокойной. Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее.

Загитова представит свою произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими одиночницами (Екатерина Беспалова)