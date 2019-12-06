Алина Загитова: «Слава богу, тренеры говорят мне, куда не стоит ходить, а куда можно»

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова после короткой программы в Финале «Гран-при» рассказала о своих привычках, общении с многочисленными фанатами и светской жизни. На турнире в Турине россиянка идет второй, уступая только Алене Косторной.

— Некоторые выходят на разминке в тренировочном костюме, вы вышли в платье и произвели эффект сразу. От чего зависит выбор?

— Я с юниорского сезона еще привыкла. У меня была тогда пачка, в которой было очень трудно прыгать, потом уже приноровилась. Поэтому, чтобы ее почувствовать, всегда надевала заранее.

— У вас в руках огромный альбом, подарок. Следите за своей группой поддержки?

— Я не очень люблю смотреть фигурное катание в соцсетях. Но если отмечают, что-то смотрю. Отвечать кому-то — нет, не отвечаю. Потому что, либо надо всем, и тогда из Instagram вылезать не будешь, либо тогда никому, а то несправедливо. А альбом сейчас пойду читать, объемная книга.

— Вы в этом сезоне ходите на многие мероприятия, это помогает развеяться или отвлекает?

— То, что я отвлекаюсь — это хорошо, когда у меня нет тренировок. Но если мы говорим о спорте, то должно быть расписание, и его изменение — это сложно. Слава богу, тренеры меня контролируют, говорят — сюда не нужно, а туда можно. Я с ними советуюсь, конечно. (Екатерина Беспалова)