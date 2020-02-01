Загитова упала с флипа на шоу в Доброграде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила показательную программу Survivor на замерзшем озере в Доброграде. По территории перед выступлениями 17-летняя спортсменка перемещалась в шубе, но программу катала в майке, несмотря на 2 градуса мороза.

За время выступления Загитова сделала два прыжка — сначала чистый тройной лутц, но тройной флип закончился падением. По окончании проката к катку прорвались две болельщицы, которые вручили Алине цветы со словами «скучно без вас». Загитова с улыбкой ответила: «спасибо».

Отметим, что чемпионка не стала посещать пресс-конференцию перед шоу, хотя изначально табличка с ее именем стояла на столе, а также не появилась на автограф-сессии для болельщиков после шоу. (Дмитрий Кузнецов)